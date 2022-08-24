İzmir'de alev alan yolcu minibüsü cayır cayır yandı

Olay bugün sabah saatlerinde Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Gaziemir-Buca seferini gerçekleştiren 35 M 8964 plakalı şehir içi yolcu minibüsünün ön tarafından dumanların gelmesi üzerine araç sürücüsü durumu fark edip aracı sağa çekti. Sürücü ve yolcular minibüsten inerken, alevler büyüyerek aracı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Aracın yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişinin yangın söndürme tüpleriyle alev topuna dönen araca müdahale etmeye çalıştığı, ancak yanan araçta parlamalar meydana gelince korkarak geriye kaçtıkları anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.