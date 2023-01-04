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Aktüel İzmir'de akraba kavgası! Yaralılar var
Aktüel

İzmir'de akraba kavgası! Yaralılar var

İzmir'de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 20:14:00 -
İzmir'de akraba kavgası! Yaralılar var

İzmir'in Tire ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Karateke Mahallesi'nde yaşayan Şükriye Yağmur Ş, Melisa G, Ahmet G, Hatice G. ile akrabaları Şükriye G. ve Tuncay G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Şükriye Yağmur Ş, Hatice G, Şükriye G. ve Tuncay G. bıçakla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili Melisa G. ve babası Ahmet G. gözaltına alındı.

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