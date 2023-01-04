İzmir'de akraba kavgası! Yaralılar var
İzmir'de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Karateke Mahallesi'nde yaşayan Şükriye Yağmur Ş, Melisa G, Ahmet G, Hatice G. ile akrabaları Şükriye G. ve Tuncay G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Şükriye Yağmur Ş, Hatice G, Şükriye G. ve Tuncay G. bıçakla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili Melisa G. ve babası Ahmet G. gözaltına alındı.