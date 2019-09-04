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İzmir'de ağaç devrildi: 1 yaralı

Konak ilçesinde devrilen ağaç nedeniyle 3 araçta da maddi hasar oluştu

04 Eylül 2019 Çarşamba 03:14
İzmir'de ağaç devrildi: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde devrilen ağaç bir kişinin hafif yaralanmasına sebep olurken, 3 araca da hasar verdi.

Şehit Fethi Bey Caddesi'ndeki bir ağaç, gövdesinin çürümesi nedeniyle devrildi.

Yolda park halindeki 3 aracın üstüne devrilen ağaç, o sırada yoldan geçen Orhan Kılıç'ın da hafif yaralanmasına neden oldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı Kılıç, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafiğe kapanan cadde, itfaiye ekiplerinin ağacı kesmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 03:14
  1. ağaç devrildi
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