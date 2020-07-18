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Aktüel

İzmir'de açık oto pazarlarının tekrar faaliyete geçmesine karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-18 12:03:18 -
İzmir'de açık oto pazarlarının tekrar faaliyete geçmesine karar verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde faaliyetleri durdurulan açık oto pazarlarının yeniden açılması kararlaştırıldı.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulunca, bir süre önce faaliyetleri durdurulan oto pazarlarının, alınması gereken önlemlere yönelik rehberde yer alan kriterlerin sağlanması koşuluyla 17 Temmuz Cuma gününden itibaren tekrar faaliyetlerine başlamasına karar verdiği belirtildi.

İzmir'deki açık oto pazarlarının en az haftada 1 olmak üzere denetleneceği, kurallara aykırı hareket edenler için Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi doğrultusunda adli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

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