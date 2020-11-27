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Aktüel İzmir'de 972 litre kaçak içki ele geçirildi
Aktüel

İzmir'de 972 litre kaçak içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:09:04 -
İzmir'de 972 litre kaçak içki ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 972 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dündarlı Mahallesi'nde yaşayan 1 kişinin kaçak içki imal ederek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.

Zanlının adresindeki aramalarda, 972 litre kaçak içki, 1 arıtma cihazı ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ev sahibi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


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