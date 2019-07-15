0553 313 94 23

İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçelerinde 88 düzensiz göçmen yakalandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme Karaada açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, botu durdurdu.

Lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36'sı Suriye, 15'i Kongo uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun açıklarında da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.

Ekipler, 22 Afganistan, 9 Kongo, 3 Senegal ve 3 Togo uyruklu 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
  1. Çeşme Karaada
  2. düzensiz göçmenler
  3. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  4. Afganistan uyruklu
  5. Kongo uyruklu
  6. Senegal uyruklu
  7. Togo uyruklu
  8. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  9. Karaburun ilçesi
  10. Çeşme ilçesi

YORUM YAZ

  • VATANDAŞ VATANDAŞ 35 dk önce
    İyi halt etmişsiniz bırakın herifler özgürlüklerini yaşasın

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
  2. Mor Çatı’nın sitesinde skandal..
  3. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
  4. Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu..
  5. FETÖ’yü anlatan "The Network (Ağ)"..
  6. Aliağa 15 Temmuz şehitlerini anıyor
  7. Başkan Akkuş’un 15 Temmuz mesajı
  8. Üzümde erkenci hasat başladı
  9. Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz telefon..
  10. Bakan Kasapoğlu 15 Temmuz’un 3...
  11. Muğla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
  12. Karataş: “15 Temmuz 250 şehidin..
  13. Gölbaşı İlçesinde motosiklet kazası
  14. Protokol üyeleri gaziler ve şehit..
  15. Trabzonspor'da deprem! Resmen istifa..
  16. Hakkari şehidi son yolculuğuna..
  17. Minik öğrenciler şehitler için Kur’an..
  18. 10. Uluslararası Ali Dağı Şampiyonası..
  19. Vali Şehmus Günaydın: “Her 15 Temmuz’u..
  20. Erdoğan “Malesef” deyip ekledi: Halen..
  21. Burhaniye Ören’de 6 yıldır portre..
  22. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi..
  23. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!..
  24. Mudanya Mütâreke evi onarılıyor
  25. Buldan Yayla Gölü’nde torf çıkarma..
  26. Kral Selman Lübnan'ın eski..
  27. Aydın’da 15 Temmuz şehitleri dualarla..
  28. Mardinli taksici, şehit yakınlarını..
  29. Büyükkılıç'tan "istifa" iddialarına..
  30. Zelenskiy’nin konvoyu kaza yaptı
Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!

Günün Karikatürü

14 Temmuz 2019
MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
Şifa kaynağı 10 kaplıca
Şifa kaynağı 10 kaplıca