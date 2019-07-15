İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçelerinde 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme Karaada açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, botu durdurdu. Lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36'sı Suriye, 15'i Kongo uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı. Karaburun açıklarında da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Ekipler, 22 Afganistan, 9 Kongo, 3 Senegal ve 3 Togo uyruklu 37 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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