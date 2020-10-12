İzmir’de 7 ton sahte içki ele geçirildi

İnsan hayatını hiçe sayan kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, İzmir’de 7 ton, Adana’da ise 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir büfede sahte içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 ton sahte içki ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık ihbarı üzerine Konak’a bağlı Etiler Mahallesi’ndeki bir depoda arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş 6 ton sahte içki buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



3 bin 220 litre sahte rakı



Adana’da ise İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki bir adrese operasyon yaptı. Adreste, yapım aşamasında ve satışa hazır 3 bin 220 litre sahte rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan bir zanlı, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçkİ facİasında ölü sayısı 10’a yükseldi

Dinimizin “Bütün kötülüklerin anası” olarak tanımladığı içkiden zehirlendikleri şüphesiyle İzmir’de hastanelere başvuran 18 kişiden 4’ü daha yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 10’a yükseldi. Metil alkolden zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranlardan Necdet Kanatlıer (67) ve Nihat Karaoğlan (68) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İlhami Kalfa, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Hüseyin Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Bu arada, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 kişinin daha metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurduğu öğrenildi. Bu 4 kişinin tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi. İzmir’de 9 Ekim’de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılanlardan 6’sı önceki gün yaşamını yitirmişti. Öte yandan; Kırıkkale’de de 7-8 Ekim tarihlerinde 8 kişi, sahte içkiden zehirlenme şikayetiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvurmuş, 7’si hayatını kaybetmişti.

“Bir kadeh sahte içki bile öldürebilir”



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aksun, İzmir ve Kırıkkale’de alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşanan ölümlere ilişkin, “metil alkolün daha çok sanayide boya inceltici, cam temizleyici, antifriz ve parfüm yapımında, kolay elde edilmesi ve ucuz olması nedeniyle de kaçak içki üretiminde kullanıldığını ifade etti. “Metil alkolden yapılan bir kadeh sahte içkinin bile insanları zehirleyerek ölümüne neden olabileceğini belirten Aksun, “4-15 mililitre gibi çok düşük dozları bile zehirlenmeye neden olabilir, görme kaybı oluşturabilir. Tedavinin bir an önce başlaması son derece önemlidir. Biz o süreçten sonra zamanla yarışıyoruz. Ayrıca bu hastaları hemen diyaliz tedavisine de alarak zararlı metabolitlerin vücuttan atılmasını sağlıyoruz” dedi.