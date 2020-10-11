İzmir'de 7 ton sahte içki ele geçirildi
İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 ton sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir büfede sahte içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 ton sahte içki ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hırsızlık ihbarı üzerine Konak'a bağlı Etiler Mahallesi'ndeki bir depoda arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş 6 ton sahte içki buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.