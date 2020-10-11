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Aktüel İzmir'de 7 ton sahte içki ele geçirildi
Aktüel

İzmir'de 7 ton sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:19:50 -
İzmir'de 7 ton sahte içki ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 ton sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir büfede sahte içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 ton sahte içki ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık ihbarı üzerine Konak'a bağlı Etiler Mahallesi'ndeki bir depoda arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş 6 ton sahte içki buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


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