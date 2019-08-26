İzmir’de 69 düzensiz göçmen yakalandı İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 69 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi Ildır körfezi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Durdurulan lastik botta Somali, Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 3’ü çocuk, 14’ü kadın 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi Bademli açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen bot durduruldu. Botta Afganistan uyruklu 21’i çocuk, 11’i kadın 38 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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