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Yerel İzmir’de 65 tarihi eser ele geçirildi
Yerel

İzmir’de 65 tarihi eser ele geçirildi

Manisa’da yaşayan C.Ö’nün, elindeki tarihi eserleri satmak için İzmir’e getireceğini belirleyen jandarma ekipleri, içinde C.Ö’nün de bulunduğu hafif ticari aracı İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde durdurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:29:00 -
İzmir’de 65 tarihi eser ele geçirildi

Araçta yapılan aramada Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen 63 sikke, 1 yüzük ve 1 hayvan figürlü obje bulundu. Araçtaki C.Ö, Y.A. ve S.B. hakkında yasal işlem başlatıldı. Tarihi eserlerin İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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