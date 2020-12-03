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Aktüel İzmir'de 63 sığınmacıyla yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Aktüel

İzmir'de 63 sığınmacıyla yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:05:43 -
İzmir'de 63 sığınmacıyla yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarmanın Foça ve Karaburun ilçelerinde düzenlediği operasyonda 63 sığınmacıyla yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Karaburun'un Ambarseki Mahallesi ile Foça'nın Fatih Mahallesi Yelken Kayalıkları mevkilerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 49'u Somali, 13'ü Suriye ve biri Myanmar uyruklu 63 sığınmacı yakalandı.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca toplam 187 bin 173 lira idari para cezası uygulanan sığınmacılar, İzmir İl Göç İdaresine bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri Myanmar uyruklu 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yabancı uyruklu şüpheli, işlemlerinin ardından Harmandalı Geri Gönderme Merkezine götürüldü, diğer zanlı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen bir kamyonet, 2 bot motoru, 2 bot ve bir bot şişirme pompasına el konuldu.

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