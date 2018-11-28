İzmir'de 53 FETÖ'cü için gözaltı kararı!
İzmir'de düzenlenen FETÖ soruşturması kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı verildi.28 Kasım 2018 Çarşamba 10:41
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilenlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.
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