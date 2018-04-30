İzmir’de 5 tabut yan yana! Gözyaşları sel oldu

Dikili ilçesinde meydana gelen kazada, Bülent Karabulut yönetimindeki 35 GA 1219 plakalı kamyonet, İzmir yönünden Edremit istikametine seyrederken karşı yönden gelen 45 TG 971 plakalı tur otobüsü ile çarpışmıştı. Kazada Bülent Karabulut (44) ve eşi Ebru Karabulut (39) olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Ege Karabulut (8), Cansu Karabulut (14) ve Çınar Karabulut (4) da kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazada ölen Bülent Karabulut’un ikiz kardeşi Emin Karabulut’un kızı Yağmur Karabulut (10) ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi süren Yağmur Karabulut’un durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



Feci kazada hayatlarını kaybeden Karabulut ailesi, Karşıyaka Hacı Ali Gültekin Camii'nde son yolculuklarına uğurlandı. Ailenin yakınları cami avlusunda yan yana dizilen tabutların başında uzun süre gözyaşı döktü. Katliam gibi kazada hayatını kaybeden ailenin 5 üyesi, Doğançay Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

ESHOT’ta şoför olarak çalışan ve 4 ay önce emekli olarak Edremit Akçay’da çay ocağı işletmeye başlayan Bülent Karabulut’un ailesini alarak İzmir’deki annesi Ratıbe ile babası Naci Karabulut’u ziyarete gittiği öğrenildi. Öte yandan, kazaya karışan tur otobüsünün şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi.