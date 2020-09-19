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Aktüel İzmir'de 5. kattan düştüğü iddia edilen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Aktüel

İzmir'de 5. kattan düştüğü iddia edilen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 03:23:59 -
İzmir'de 5. kattan düştüğü iddia edilen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 5. katın balkonundan birinci kattaki tentenin üzerine düştüğü iddia edilen kişiyi itfaiye ekipleri vinç yardımıyla kurtardı.

İddiaya göre, ilçede Yalı Mahallesi 6323 Sokak'taki bir binanın 5. katında oturan Murat Altınay (42), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan birinci kattaki özel bir okulun tentesine düştü.

Altınay'ın eşinin Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması üzerinden yardım talep etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin Altınay'ı düştüğü yerden çıkaramaması üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla Altınay'ı düştüğü tentenin üzerinden aldı.

Altay, ambulansla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Açıkkan, AA muhabirine, çığlıklar ve gürültü üzerine aşağı indiklerini söyledi.

Olay yerine geldiklerinde komşularının düştüğünün söylendiğini belirten Açıkkan, "Maç seyrediyordum bir anda çığlık koptu. Ardından da gürültü geldi. Balkona çıktığımda kadınlar ve erkekler bağırıyordu. Polisler ve ambulans geldi. Komşuları da aşağıya indi. İtfaiye geldi aldı. Hiçbir şey yokken bir anda ses geldi. Ne olduğu belli değil şu anda." diye konuştu.

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