  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir’de 484 sağlık çalışanı virüse yakalandı

İzmir Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, İzmir’de toplam 484 sağlık çalışanının korona virüse yakalandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:16:44 -
İzmir’de 484 sağlık çalışanı virüse yakalandı

İzmir Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, İzmir’de toplam 484 sağlık çalışanının korona virüse yakalandığı belirtildi.


İzmir Tabip Odası tarafından yapılan bilgilendirmede, İzmir’de bu zamana kadar korona virüse yakalanan sağlıkçıların güncel sayısı açıkladı. Buna göre, 152 hekim, iki diş hekimi, hemşire-ebe-sağlık memuru alanında 154 kişi, 16 tıbbi sekreter, 88 personel, 26 teknisyen, 30 memur, altı eczacı, iki psikolog, beş güvenlik görevlisi, bir şoför ve iki mühendis olmak üzere toplam 484 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı