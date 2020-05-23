İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Bir iftar da sen ver” çağrısıyla başlattığı Ramazan dayanışması kapsamında yaklaşık 265 bin kişilik iftar paketi yardımseverler tarafından satın alındı. Büyükşehir de üzerine koyarak yaklaşık 430 bin kişilik iftar yemeğini desteklenmesi gereken ailelere ulaştırdı.

Küresel salgın sürecinden ekonomik olarak etkilenen vatandaşlara 130 bin gıda kolisi göndererek sosyal dayanışma örneği sergileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da destek olunması gereken ailelere iftar yemeği dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla bu dayanışmaya maddi imkanı olan İzmirliler de katıldı. “Biz Varız” kampanyası kapsamında Bizİzmir dijital platformları ve Halkın Bakkalı üzerinden 265 bin kişilik iftar yemeği satın alındı.

Toplamda 430 bin kişilik yemek dağıtıldı

24 Nisan’dan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş. ekipleri destek olmak isteyenlerle desteğe ihtiyacı olanlar arasında köprü oluşturdu. İzmirli vatandaşlar Halkın Bakkalı’ndan satın aldıkları ya da kendileri oluşturarak doğrudan lojistik merkezine teslim ettikleri gıda paketlerinin yanı sıra her biri 20 lirayla, iki kişilik iftar yemeği paketlerinden de satın alarak kampanyaya destek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi 265 bin kişiliği dayanışma kapsamında İzmirlilerin satın aldığı olmak üzere kendisi de üzerine koyarak yaklaşık 430 bin kişilik iftar yemeğini desteklenmesi gereken ailelere ulaştırdı.

"İzmirli tarih yazıyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçmişte verilen toplu iftar yemeklerinin bu Ramazan ayında salgın nedeniyle gerçekleşemediğini, bunun yerine yemeklerin ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıldığını söyledi. Başkan Soyer, İzmirlilerin geride kalan kutsal Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde paylaşım ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğini belirterek, “Çok zor, çok sıkıntılı ama bir o kadar da yüreklerimize umut aşılayan bir süreç yaşıyoruz. Yaptığımız tüm dayanışma çağrılarına hemşehrilerimiz gönülden katkı koyuyor. ‘Bir iftar da sen ver’ davetimiz üzerine 265 bin kişilik iftar yemeği satın alındı. İftar kampanyasına katılan her İzmirliden Allah razı olsun, hayırları kabul olsun. ‘İzmirli İzmirliye sahip çıkmalı’ diyerek başlattığımız askıda fatura uygulaması büyük ilgi gördü, bayram öncesi binlerce dar gelirli aile nefes aldı. Üreticinin ürünü dalında kalmasın diye gönüllü gençlerimiz kirazı imeceyle topladı. Halkın Bakkalı üzerinden satışa çıkardığımız on binlerce gıda paketi dar gelirli hemşehrilerimize ulaşmaya devam ediyor. İzmirliler adeta kardeşliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın tarihini yazıyor. Onlara ne kadar teşekkür etsem az gelir” diye konuştu.