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İzmir'de 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 18.19’da 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 18:52:00 - 2020-07-07 19:37:11
İzmir'de 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 18.19'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.19'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, İzmir'in Karaburun ilçesine 93,57 kilometre mesafede ve 18,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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