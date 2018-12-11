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İzmir'de 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir Bornova'da şüphe üzerine durdurulan bir TIR'da yapılan aramalarda, valizlerin içine saklanan 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

11 Aralık 2018 Salı 17:48
İzmir'de 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Karaçam yakınlarında şüpheli bir TIR'ı durdurdu. Yapılan aramalarda, valizlerin içine saklanan 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. TIR şoförüyle yanındaki şüpheli gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:48
  1. İzmir
  2. uyuşturucu operasyonu

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