İzmir’de 3 otomobilin üzerine ağaç devrildi İzmir’in Konak ilçesinde 3 otomobilin üzerine ağaç devrildi.

İzmir’in Konak ilçesinde 3 otomobilin üzerine ağaç devrildi. Devrilme esnasında seyir halinde olan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.



Olay, saat 23.45 sıralarında Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ve köklerinin çürüdüğü belirtilen ağaç cadde üzerine devrildi. Devrilme sırasında cadde üzerinde seyir halinde olan 35 AT 2296 plakalı otomobilin sürücüsü O.K. aracının üzerine ağaç devrilmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Ağacın devrilmesi sonucu araçta hasar meydana geldi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiyeye bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, caddeye giriş ve çıkışları kapatırken, itfaiye ekipleri yolu tamamen kapatan ağacı kesme işlemine başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde ağaç, olay yerinden kaldırıldı.



Öte yandan, hasar gören otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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