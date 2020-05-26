  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İzmir'de 3 gün içinde 3 milyon liradan fazla ceza kesildi

İzmir'de, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk üç gününde 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 02:38:00 -
İzmir'de 3 gün içinde 3 milyon liradan fazla ceza kesildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 81 ili kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında, kısıtlamanın başladığı 23 Mayıs tarihinden bu yana üç günde kısıtlamayı ihlal eden 9 kişiye adli, bin 589 kişiye ise idari işlem yapıldı. Yasağı ihlal edenlere toplam 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası kesildi. Kent genelinde polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini, kısıtlamanın sona ereceği salı günü gece yarısına kadar devam edeceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı