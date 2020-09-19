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Aktüel İzmir'de 3 aracı kundakladığı iddia edilen zihinsel engelli kişi gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'de 3 aracı kundakladığı iddia edilen zihinsel engelli kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 04:49:34 -
İzmir'de 3 aracı kundakladığı iddia edilen zihinsel engelli kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 1'i minibüs 3 aracı kundakladığı öne sürülen zihinsel engelli kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi 6496 Sokak İZBAN Şemikler Durağı karşında park halindeki 45 SB 3590 plakalı minibüsün yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanındaki 35 AC 5942 plakalı otomobile de sıçrayan yangını kontrol altına aldı. Yangında her 2 araçta kullanılamaz hale geldi.

Yangının kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler olayı araştırırken, bu kez yakın bir mesafedeki Şemikler Mahallesi 6285 Sokakta da yine park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarını aldı.

Hızla olay yerine geçen ekipler, otomobile yangın tüpleriyle müdahale ederken, sokakta kaçmaya çalışan zihinsel engelli kişiyi de yakaladı.

Otomobil de kullanılamaz hale gelirken, ismi henüz belirlenemeyen zihinsel engelli kişinin araçları yakıp kaçtığı öne sürüldü.


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