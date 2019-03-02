İzmir'de 23 kaçak yakalandı İzmir genelinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, çeşitli suçlardan aranan 23 kişinin yakalandığı bildirildi.

İzmir genelinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün İzmir genelinde huzur denetimi yaptı. Denetimle, kamu düzeninin sağlanması, güven ve huzur ortamının devamlılığı için başta asayiş, terör, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarının önlenmesi amaçlandı. Aranan şüpheli ile kayıpların bulunması için çalışma yapıldı. İl genelindeki 5 bin 658 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı. Ayrıca kayıp başvurusuyla aranan 1 kişinin bulunduğu belirtildi. Denetimlerin süreceği bildirildi. Kaynak: DHA

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.