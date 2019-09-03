İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Durdurulan lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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