İzmir’de 19 yaşındaki gence komşusundan ölümcül bıçak darbesi
İzmir’de 19 yaşındaki bir genç, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadığı komşusu tarafından göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zafertepe Mahallesi 540 Sokak'ta Osman Doğan (19) ile komşusu E.E.İ. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Kavga ederken komşusunu bıçakladı
Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine E.E.İ, Doğan'ı göğsünden bıçakladı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.