İzmir’de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir’de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen 166 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir’de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen 166 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
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