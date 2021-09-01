  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 kişi yakalandı
İzmir’de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı
12 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
‘Pazartesi sendromu’ diye bir şey var mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Gündem İzmir’de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

İzmir’de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 08:39:00 -
İzmir’de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen 166 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay