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İzmir'de 125 düzensiz göçmen yakalandı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
İzmir'de 125 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde 55'i çocuk 125 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça ilçesi Sazlı Plajı açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisinde Suriye uyruklu 9'u çocuk, 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin Dikili ilçesi Hayıtlı ve Bademli açıklarında durdurduğu botlarda da 26 Filistin, 50 Suriye, 13 Afganistan, 5 Irak ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere 46'sı çocuk, toplam 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
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  3. Sahil Güvenlik

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