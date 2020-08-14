İzmir'de 12 yıldır uygulanan 90 dakika ücretsiz aktarma sona erdi!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayı ikinci oturumunda, plan ve bütçe komisyonunda alınan zam kararlarını görüştü.

Kabul edilen yeni kararlara göre toplu ulaşım ücretlerine yüzde 5.6 oranında zam yapılırken, 90 dakikalık aktarım süresi 120 dakikaya çıkarılarak, ikinci ve üçüncü binişlerde 50 kuruş ücret alınmasına karar verildi.

Kabul edilen diğer kararlar arasında; tek biniş ücretinde 10 kuruş indirim yapılması, aktarmalarda ikinci ve üçüncü binişlerden sonrasında ücret alınmaması ve öğretmen, öğrenci, 65 yaş üzeri tarfilerde herhangi bir değişiklik yapılmaması yer aldı.

Alınan karar sonrasında eleştirilere cevap veren İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, diğer büyük illere göre en düşük toplu ulaşımın İzmir'de olduğunu söyledi.