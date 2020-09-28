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Aktüel İzmir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında
Aktüel

İzmir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:18:54 -
İzmir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Küçükpark 161 Sokak'ta Ç.M. ile A.Ş.B (32) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Ç.M. ile A.Ş.B'nin yaşadığı tartışmanın ardından Ç.M'nin tabancayla A.Ş.B'ye ateş açması yer alıyor.

Bornova ilçesindeki Küçükpark 161 Sokak'ta Ç.M. ile A.Ş.B (32) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Ç.M, A.Ş.B'ye tabanca ile ateş açmıştı.

Yaralı A.Ş.B. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, Ç.M. gözaltına alınmıştı.


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