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Ekonomi İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ihale edilecek
Ekonomi

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ihale edilecek

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi’nin yap-işletdevret modeliyle yaptırılması için ihaleye çıkılacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:10:00 -
İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ihale edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kapalı teklif alma usulüyle yapılacak ihaleye katılmak isteyenler projeye ait ihale dosyalarını 25 Ekim’den itibaren Bakanlıkta görebilecek. İhalelere iştirak etmek için 5 bin lira bedelle ihale dosyası alınması gerekecek. İstekliler, tekliflerini 17 Aralık’ta saat 10.00’a kadar kendileri veya vekilleri aracılığıyla Bakanlıktaki görevlilere teslim edecek. Bu tarihten sonra posta, kargo gibi yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

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