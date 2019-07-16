İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ kura sonuçları listesi sorgula

İzmir Ayrancılar’da inşa edecek olan 223 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirniyor. 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Torbalı Ayrancılar Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası ne zaman çekilecek? İzmir Torbalı Ayrancılar Projesindeki konut kuraları 20 Temmuz Cumartesi günü saat 11:00’da Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. TOKİ İzmir Torbalı Ayrancılar kura sonuçları sorgula.

50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Torbalı Ayrancılar Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 20.07.2019 Cumartesi günü saat 11:00’da Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

2+1 geçerli başvurular

İzmir Ayrancılar TOKİ detayları için tıklayınız

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçireceği İzmir Torbalı Ayrancılar 2019 projesinin kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. TOKİ 50 bin konut İzmir Torbalı projesinde toplam 223 adet konut mevcut. Projedeki konutlar 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon olarak tasarlandı. 112 adet 2+1, 111 adet 3+1 daireye yer verilen proje alt ve orta gelir grubu ailelere özel olarak satışa sunuldu. TOKİ Ayrancılar projesinde yer alan 2+1'ler brüt 85 metrekare, 3+1'ler brüt 128 metrekare alana sahip.

2+1'ler için 20 bin 500 lira peşinat ödendiğinde, kalan tutat 855 lira taksitle 180 ay boyunca ödenebiliyor. 34 bin 500 liralık peşinat ödendiği zaman da kalan bedel 583 lira taksitle 240 aylık vadeyle ödeniyor. 3+1'ler için 4 bin 500 lira peşinat ödendiğinde, kalan tutar 1.988 lira taksitle 120 ay boyunca ödenebiliyor. 52 bin liralık peşinat ödemesinde ise, kalan bedel 1.178 lira taksitle 180 ay boyunca ödenebiliyor.

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