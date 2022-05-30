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Ekonomi İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 16:02:00 -
İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir Tınaztepe Üniversitesi ilanda  belirtilen  Sağlık  Bilimleri  Fakültesi  Dil  ve  Konuşma  Terapisi Bölümü’ne 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim üyesi alınacaktır.

 Son Başvuru Tarihi   : 09/06/2022

 "Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği",  hükümleri  uyarınca  ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim üyelerinden;

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim  belgelerini  (lisans,  yüksek  lisans,  doktora,  doçentlik),  (e-Devlet  çıktısı  diplomalar  da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, e- Devletten  hizmet  belgelerini  ekleyerek  çıktı  olarak,  6  adet  flash  bellek  dosyada  ise;  bilimsel çalışma  ve  yayınlarını,  YÖK  formatlı  özgeçmişlerini,  diplomalarını  hazırlayarak  ilanda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Birimine iletmeleri gerekmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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