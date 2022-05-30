İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir Tınaztepe Üniversitesi ilanda belirtilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’ne 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim üyesi alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi : 09/06/2022
"Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", hükümleri uyarınca ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim üyelerinden;
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, e- Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 6 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak ilanda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Birimine iletmeleri gerekmektedir.
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