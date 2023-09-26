  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Örnek olmak istedi milyarder oldu!: O tarla mahsul değil para topluyor! öyle bir şey ekti ki sonuç şok etti

Herkes bu haberi konuştu! Çirkin iftira ellerinde patladı: Gerçek ne ortaya çıktı!

Sosyetede 'Yüzüne tükürme' modası! Şeyma Subaşı özentilerine ibret olsun

İslam karşıtları durmuyor! İsveç'te camiyi kundakladılar

Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra TB3'te dünya gündemine damga vuracak! Türkiye, Amerika ve İsrail! Bakalım ilk kim yapacak?

Belgeli itiraf: Irkçı hesabın arkasından Özdağ çıktı!

Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş'ten bomba tavsiye

Bu kuralları mutlaka uygulayın! Kiraladığınız araçla kaza yaparsanız ne olur?

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladı! İlkokullarda yeni dönem

iPhone 15 Pro Max şoku! Cihazda büyük sorun
Teknoloji İzmir Teknofest Başlıyor: Teknoloji ve İnovasyon Şöleni
Teknoloji

İzmir Teknofest Başlıyor: Teknoloji ve İnovasyon Şöleni

Yeniakit Publisher
2023-09-26 22:23:00 -
İzmir Teknofest Başlıyor: Teknoloji ve İnovasyon Şöleni

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olan Teknofest, bu yıl İzmir'de gerçekleşiyor. 27 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek olan etkinlik, teknoloji, bilim, havacılık ve uzay tutkunlarını bir araya getirecek.

Teknofest, her yıl binlerce ziyaretçiyi teknoloji ve inovasyonun en son trendleriyle buluşturuyor. Bu yılki etkinlik, daha önce hiç olmadığı kadar büyük ve etkileyici olacak. Katılımcılar, ilham verici havacılık gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu beş günlük bir programın keyfini çıkaracaklar.

Teknofest'in en öne çıkan yönlerinden biri, gençleri teknoloji ve havacılıkla buluşturarak onları bu alandaki kariyer fırsatlarına yönlendirmesi. Geleceğin mühendisleri, pilotları ve teknoloji liderleri burada bir araya geliyor ve deneyim kazanma şansı buluyorlar.

Kemal Taha Akgül, Teknofest'in Türkiye'nin teknolojik potansiyelini ve genç yeteneklerini sergileyen önemli bir platform olduğunu belirterek, gençleri bu alana teşvik etmenin ve teknolojiyi desteklemenin önemini vurguluyor.

Teknofest, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam ediyor. İzmir'de gerçekleşecek olan bu büyük etkinliği kaçırmamak için 27 Eylül - 1 Ekim tarihlerini takvimlerinize işaretleyin. Teknoloji tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat!

TEKNOFEST'i 1 milyon kişi ziyaret etti!
TEKNOFEST'i 1 milyon kişi ziyaret etti!

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TEKNOFEST'i 1 milyon kişi ziyaret etti!

AK Parti’den tepki: 20 yılda Türkiye’yi değiştirdik, bu zihniyeti değiştiremedik! Yavaş'ın TEKNOFEST hazımsızlığı
AK Parti’den tepki: 20 yılda Türkiye’yi değiştirdik, bu zihniyeti değiştiremedik! Yavaş'ın TEKNOFEST hazımsızlığı

Gündem

AK Parti’den tepki: 20 yılda Türkiye’yi değiştirdik, bu zihniyeti değiştiremedik! Yavaş'ın TEKNOFEST hazımsızlığı

İzmir Valisi'nden Elon Musk açıklaması
İzmir Valisi'nden Elon Musk açıklaması

Gündem

İzmir Valisi'nden Elon Musk açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23