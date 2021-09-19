İzmir su kesintisi hangi semtlerde hangi mahallelerde var? İZSU İzmir su kesintisi 19 Eylül

İzmir’de bugün su kesintisi var mı? İZSU resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada son kesintilerinin hangi ilçelerde ve hangi mahallelerde gerçekleşeceğini açıkladı. Peki İzmir su kesintisi hangi ilçelerde? İzmir su kesintisi hangi mahallelerde olacak? İzmir Urla su kesintisi ne kadar sürecek? İzmir kirazlı su kesintisi ne zaman gelecek? İşte İzmir su kesintisi son durum bilgileri.