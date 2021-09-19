İzmir su kesintisi hangi semtlerde hangi mahallelerde var? İZSU İzmir su kesintisi 19 Eylül
İzmir’de bugün su kesintisi var mı? İZSU resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada son kesintilerinin hangi ilçelerde ve hangi mahallelerde gerçekleşeceğini açıkladı. Peki İzmir su kesintisi hangi ilçelerde? İzmir su kesintisi hangi mahallelerde olacak? İzmir Urla su kesintisi ne kadar sürecek? İzmir kirazlı su kesintisi ne zaman gelecek? İşte İzmir su kesintisi son durum bilgileri.
İzmir'de bugün su kesintileri olacak mı? soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini sitesi üzerinden duyurdu. İZSU, resmi internet sitesi üzerinden 19 Eylül İzmir’de planlı su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı. Peki Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU 19 Eylül su kesintisi programı...
Kirazlı su kesintisi ne zaman gelecek?
08.09.2021 saat 14.35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer Sırımlı Mahallesini besleyen içmesuyu kuyularının su miktarında önemli ölçüde düşüş vardır. Bu yüzden Sırımlı Mahallesine dönüşümlü olarak su verilmekte ve bölge bölge su kesintisi görülebilmektedir.
Urla İskele su kesintisi ne kadar sürecek?
19.09.2021 tarihinde saat 08:00 ile 10:00 arasında pompa arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
İzmir su kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler listesi