İzmir vefat edenler | 30Ekim Cuma günü kalbimiz İzmir’le birlikte yandı. 6,6 şiddetindeki deprem özellikle İzmir’in bayraklı ilçesini vurdu. Yaşanan depremde 17 bina yıkıldı, onlarcası ağır hasar gördü. Vatandaşlar Elif ve Ayda’nın ardından bir kez daha yüzlerimizi güldürecek bir haber beliyor. Peki, İzmir’de son durum nedir?

İzmir son durum | İzmir depremde kaç kişi öldü?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15'inde çalışmalar tamamlandı, 2 binada ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.