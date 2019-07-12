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İzmir Selçuk TOKİ kura sonuçları sorgula

İzmir kura sonuçları açıklandı mı son dakika. İzmir Selçuk'ta inşa edilecek olan TOKİ 1000 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Toplam 1.000 adet konutun bulunduğu projede 2+1 ve 3+1 daireler mevcut. TOKİ Selçuk projesinde başvuru dönemi 19 Nisan 2019 tarihinde sona ermişti. İzmir Selçuk TOKİ kura sonuçları sorgula.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:31
İzmir Selçuk TOKİ kura sonuçları sorgula

İzmir Selçuk'ta inşa edilecek olan TOKİ 1000 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

İzmir Selçuk ve Ödemiş ilçelerinde de ev sahibi yapıyor. Toplam 1.000 adet konutun bulunduğu projede 2+1 ve 3+1 daireler mevcut. TOKİ Selçuk projesinde başvuru dönemi 19 Nisan 2019 tarihinde sona ermişti. Vatandaşlar heyecanla kura çekilişini bekliyordu.İzmir Selçuk Zafer Mahallesi Projesindeki konutlar için kuralar çekildi.  TOKİ İzmir kura sonuçları belli oldu. İzmir Selçuk Zafer Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası bugün saat 10:00'da Selçuk Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Tören Alanı'nda gerçekleştirilecektir. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:31
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