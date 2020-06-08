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Aktüel

İzmir polisinden, yoğun sosyal mesafe ve maske mesaisi

İzmirli vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda kentin birçok noktasında dışarı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 20:06:38 -
İzmir polisinden, yoğun sosyal mesafe ve maske mesaisi

İzmirli vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda kentin birçok noktasında dışarı çıktı. İzmir polisi ise var olan denetimlerini artırarak, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.


Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaması sebebiyle, İzmir’de bazı vatandaşlar dışarı çıktı. Özellikle Kordon, Alsancak, Karşıyaka sahili gibi yerlerde yer yer kalabalık oluşturan vatandaşlara polis ekipleri uyarılarda bulundu. Asayiş ve motosikletli polis ekipleri, araçlarından anons yaparak, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske kullanma konusunda uyarılarda bulundu. Polis tarafından sıkı tutulan denetimlerde devriye görevi yapan polis ekipleri; Kordon, Karşıyaka, Mustafa Kemal Bulvarı, Bayraklı sahil bölgelerinin yanı sıra otogarda da vatandaşları uyardı.



Yaklaşık 300 kişiye ceza


Öte yandan, alınan bilgiye göre yoğunluk oluşacağı öngörülen Cuma öğlen saatlerinden itibaren hafta sonu 3 gün boyunca yaklaşık 300 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari para cezası uygulandı. İzmir polisi, denetimleri artırarak kontrollerine devam ediyor.

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