İzmir polisi, çocuklara bayram coşkusu yaşattı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak için yollara çıktı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın da katılım sağladığı konvoy, İzmir cadde ve sokaklarında vatandaşları selamlarken, ekiplerin ilk durağı 15 Temmuz şehidi Dursun Acar’ın evi oldu.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmirli çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde geçiriyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu 23 Nisan’da bayramı evde kutlayan çocuklar için şehrin beş farklı noktasında kortej oluşturdu. Kortejlerden biri, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın da katılımıyla tarihi Konak Saat Kulesi önünde oluşturuldu.

"Umarım bu şekilde çocuklarımızı mutlu ederiz"

Konak Meydanı’nda açıklama yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yaptıkları etkinlikle çocukları mutlu etmeyi amaçladıklarını belirtti. Aşkın, “İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz gazisi meclisimizin 100. yılını kutluyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı bu yıl evde kutlayacak olan çocuklarımıza ve özellikle şehit çocuklarımıza 23 Nisan coşkusunu bu şekilde yaşatmak istedik. Bu yüzden de şehrin beş farklı noktasında kortejler oluşturduk. Umarım bu şekilde çocuklarımızı bir nebze olsun mutlu ederiz” açıklamasında bulundu.

Vatandaşlar balkona koştu

Yunus ekipleri, asayiş ekipleri, atlı polis ekipleri, köpekli polisler, TOMA ve kirpiden oluşan konvoy, Konak Meydanı’ndaki tarihi Saat Kulesi çevresinde tur attıktan sonra yola çıktı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın da motoruyla eşlik ettiği konvoy, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan geçerek vatandaşları selamladı. Konvoyu görerek balkonlara koşan İzmirli vatandaşlar da konvoya alkışlarla destek verdi. Vatandaşlar balkona çıkarak telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirirken, polis konvoyunu da selamlamayı unutmadı.

Şehidin eşi ve kızına ziyaret

Polis ekiplerinin oluşturduğu konvoyun ilk durağı, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişimde Ankara Özel Hareket Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Özel Hareket Eğitim Şube Müdürü Dursun Acar’ın evi oldu. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Şehit Acar’ın kızı Elif Acar’ın (7) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, bayrak hediye etti. Ziyaretten dolayı çok duygulandıklarını belirten şehidin eşi Özgül Acar, “Egemenliğimizin 100. yılı kutlu olsun. Yapılan ziyaret bizi çok mutlu etti” dedi.

Oluşturulan konvoylar, gün boyunca şehrin çeşitli noktalarını ziyaret edecek.