İzmir nöbetçi eczane isimleri

Bugün İzmir nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece İzmir'in ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. İzmir nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. İzmir'de size en yakın nöbetçi eczane hangileri?

Derman Eczanesi Aliağa

Kültür Mh Atatürk Cd No

Efes Eczanesi Alsancak

Alsancak Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:

Atilla Eczanesi Altındağ

Kemalpaşa Cd.

24:00 Den Sonra- Çamdibi

Ordu Eczanesi Atatürk - Osmangazi

Osmangazi Mh. 597 Sk.

24:00 Den Sonra- Bornova 3

Ayrancılar Eczanesi Ayrancılar

Barış Manço Cd No

Feyza Eczanesi Balçova

Sakarya Cad. No:11/b Balçova Pehlivanoğlu

Başkent Eczanesi Basın Sitesi

Hasan Tahsin Cad. 253 Sok.

Beyaz Eczanesi Basmane - İkiçeşmelik

Gaziosman Paşa Bulv.

Büyük Bayındır Eczanesi Bayındır

Atatürk Cd No 104/a Sağlık Ocağı

Ufuk Eczanesi Bayraklı

Adalet Mh. Haydar Aliyev Cd. No:18/c Folkart A Blok Migros

Onur Eczanesi Bergama

Boblingen Cd No

Beydağ Şifa Eczanesi Beydağ

Ulus Meydanı No

01:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.

Kızmaz Eczanesi Bornova

2132 Sok. No:

Akhisar Eczanesi Bornova

Ankara Cad. No:241 Bornova Ege Üniversitesi Hastanesi

Yeni Ata Eczanesi Bornova

Kazım Karabekir Cad. No:47 Ata

Öz Hayat Eczanesi Bozyaka

Çalıkuşu Mh. Eski İzmir Cad.

Cebe Eczanesi Buca

Çamlıkule Mh. 254 Sk.

Buca Can Eczanesi Buca

Özmen Cd. No:124/a Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

Tuna Eczanesi Çamdibi

Gaziosmanpaşa Mah. 5460 Sk. No:6 Kartal Büfe

Özdemir Eczanesi Çeşme

İnönü Mh. 2001 Sk.

Çiğli Eczanesi Çiğli

Anadolu Cad. 812/b Akbank

Ak Eczanesi Dikili

İsmetpaşa Mh 3/1 Sk No

Begüm Eczanesi Eski Foça

İsmetpaşa Mh 167 Sk No

Sabır Eczanesi Eskiizmir-Cennetçeşme

Eski İzmir Cad. No:644/a Umut Mah. Umut Sağlık Ocağı

24:00 Den Sonra- Bozyaka

Alican Eczanesi Eşrefpaşa

Zafertepe Mh. Yeşillik Cd.

Tijen Eczanesi Evka

Çakmak Cd. No:196 İşçievleri Ufuk Karakol

24:00 Den Sonra- Buca 1

Güzel Çiğdem Eczanesi Gaziemir

Ş. Metin Henkoğlu Cd. No:5/d Semt Polikliniği

Ümran Eczanesi Gediz

Göksu Mh. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulv. No:356/a Gediz İş Bankası Ve Opet

Şen Eczanesi Gültepe

Adalet Cd. No:41/b ( Kazım Karabekir İlköğretim Okulu Yanı

24:00 Den Sonra- Yenişehir

Gümüldür Eczanesi Gümüldür

Fevzi Çakmak Mh İzmir Cd No

24:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.

Asmalı Eczanesi Gümüşpala

1847/17 Sk 7/b Postacılar Gerbay So

24:00 Den Sonra - Karşıyaka 4

İskender Eczanesi Güzelbahçe

Yalı Mh. Mithatpaşa Cd.

24:00 Den Sonra- Narlıdere

Yeni Hatay Eczanesi Hatay

Çankaya Mah. 131 Sk. No:85/c Hatay Sağlık Ocağı

Başgöl Eczanesi İnciraltı

9 Eylül Hast. Yanı Bp Benzin İstasyonu

Sanayi Eczanesi Karabağlar

5733 Sk. No:82/2-a Eski Aydın Yolu Kemal Tarım Huzurevi

Yeni Karaburun Eczanesi Karaburun

Merkez Mh İzmir Cd No

19:00 Dan Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.

Filiz Eczanesi Karşıyaka

Dedebaşı Mh. Ali Alp Böke Cd. No:107/c Nergiz Çarşı

Dikmen Eczanesi Karşıyaka

Yalı Mah 6471/5 Sk No:3/a Başkent Üni. Zübeyde Hanım Poliklinikleri Yanı Yeni

Yalı Eczanesi Karşıyaka

Bahariye Mah. Zübeyde Hanım Cad.

Alaybey Eczanesi Karşıyaka

Tuna Mh. Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Sk. No:39/a ( 6 Nolu Alaybey Sağlık Ocağı

Nif Eczanesi Kemalpaşa

134 Sk No

Özçimenli Eczanesi Kınık

Atatürk Cd No

Ayyıldız Eczanesi Menderes

Kemalpaşa Mh Atatürk Cd No

Sedef Eczanesi Menemen

Uğur Mumcu Mh 1349 Sk No

Bahadır Eczanesi Mithatpaşa

34 Sk. 3-a Göztepe So

Mordoğan Ege Eczanesi Mordoğan

Fatih Cd No

19:00 Dan Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.

Yeni Güler Eczanesi Narlıdere

Mithatpaşa Cad. No:

Erler Eczanesi Ödemiş

Zafer Mh. Şehit Turan Emeksiz Cd.

Öztuna Eczanesi Özdere

Cumhuriyet Mh İzmir Cd No

21:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.

Yılmaz Eczanesi Pınarbaşı

Pınarbaşı Meydanı No

24:00 Den Sonra- Çamdibi

Özgür Eczanesi Sarnıç

Atatürk Mh. 1045/1 Sk.

24:00 Den Sonra- Gaziemir

Ertem Eczanesi Seferihisar

Hıdırlık Mh. İnönü Cd.

Arat Eczanesi Selçuk

Atatürk Mh. Atatürk Cd.

Forbes Eczanesi Şirinyer

Forbes Cd. 5/b Sevgi

Çeşmeci Eczanesi Tire

Atatürk Mh. İstasyon Cad. No:86/1b Blok

Başak Eczanesi Torbalı

Murat Bey Mh. 3606 Sk.

Yeni Beste Eczanesi Üçyol

501 Sok. No:10/a Bahçelievler So

Doğa Eczanesi Urla

Hacı İsa Mh. Bülent Baratalı Bulvarı

Akpınar Eczanesi Yeni Foça

Mustafa Kemal Atatürk Mh. İzmir Cd. No:

24:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.

Yeni Şakran Eczanesi Yeni Şakran

Sayfiye Mh. Namık Kemal Cd.

21:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.

Nedren Eczanesi Yenişehir

Gaziler Cad. No:

Yasemin Eczanesi Yeşilyurt

Mızraklı Cd. 36/a Eski 2 Nolu S. Ocağı

24:00 Den Sonra- Basın Sitesi