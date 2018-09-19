İzmir nöbetçi eczane isimleri
Bugün İzmir nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece İzmir'in ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. İzmir nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. İzmir'de size en yakın nöbetçi eczane hangileri?19 Eylül 2018 Çarşamba 19:19
Bugün İzmir nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece İzmir'in ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. İzmir nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. İzmir'de size en yakın nöbetçi eczane hangileri?
Derman Eczanesi Aliağa
Kültür Mh Atatürk Cd No
Efes Eczanesi Alsancak
Alsancak Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:
Atilla Eczanesi Altındağ
Kemalpaşa Cd.
24:00 Den Sonra- Çamdibi
Ordu Eczanesi Atatürk - Osmangazi
Osmangazi Mh. 597 Sk.
24:00 Den Sonra- Bornova 3
Ayrancılar Eczanesi Ayrancılar
Barış Manço Cd No
Feyza Eczanesi Balçova
Sakarya Cad. No:11/b Balçova Pehlivanoğlu
Başkent Eczanesi Basın Sitesi
Hasan Tahsin Cad. 253 Sok.
Beyaz Eczanesi Basmane - İkiçeşmelik
Gaziosman Paşa Bulv.
Büyük Bayındır Eczanesi Bayındır
Atatürk Cd No 104/a Sağlık Ocağı
Ufuk Eczanesi Bayraklı
Adalet Mh. Haydar Aliyev Cd. No:18/c Folkart A Blok Migros
Onur Eczanesi Bergama
Boblingen Cd No
Beydağ Şifa Eczanesi Beydağ
Ulus Meydanı No
01:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.
Kızmaz Eczanesi Bornova
2132 Sok. No:
Akhisar Eczanesi Bornova
Ankara Cad. No:241 Bornova Ege Üniversitesi Hastanesi
Yeni Ata Eczanesi Bornova
Kazım Karabekir Cad. No:47 Ata
Öz Hayat Eczanesi Bozyaka
Çalıkuşu Mh. Eski İzmir Cad.
Cebe Eczanesi Buca
Çamlıkule Mh. 254 Sk.
Buca Can Eczanesi Buca
Özmen Cd. No:124/a Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
Tuna Eczanesi Çamdibi
Gaziosmanpaşa Mah. 5460 Sk. No:6 Kartal Büfe
Özdemir Eczanesi Çeşme
İnönü Mh. 2001 Sk.
Çiğli Eczanesi Çiğli
Anadolu Cad. 812/b Akbank
Ak Eczanesi Dikili
İsmetpaşa Mh 3/1 Sk No
Begüm Eczanesi Eski Foça
İsmetpaşa Mh 167 Sk No
Sabır Eczanesi Eskiizmir-Cennetçeşme
Eski İzmir Cad. No:644/a Umut Mah. Umut Sağlık Ocağı
24:00 Den Sonra- Bozyaka
Alican Eczanesi Eşrefpaşa
Zafertepe Mh. Yeşillik Cd.
Tijen Eczanesi Evka
Çakmak Cd. No:196 İşçievleri Ufuk Karakol
24:00 Den Sonra- Buca 1
Güzel Çiğdem Eczanesi Gaziemir
Ş. Metin Henkoğlu Cd. No:5/d Semt Polikliniği
Ümran Eczanesi Gediz
Göksu Mh. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulv. No:356/a Gediz İş Bankası Ve Opet
Şen Eczanesi Gültepe
Adalet Cd. No:41/b ( Kazım Karabekir İlköğretim Okulu Yanı
24:00 Den Sonra- Yenişehir
Gümüldür Eczanesi Gümüldür
Fevzi Çakmak Mh İzmir Cd No
24:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.
Asmalı Eczanesi Gümüşpala
1847/17 Sk 7/b Postacılar Gerbay So
24:00 Den Sonra - Karşıyaka 4
İskender Eczanesi Güzelbahçe
Yalı Mh. Mithatpaşa Cd.
24:00 Den Sonra- Narlıdere
Yeni Hatay Eczanesi Hatay
Çankaya Mah. 131 Sk. No:85/c Hatay Sağlık Ocağı
Başgöl Eczanesi İnciraltı
9 Eylül Hast. Yanı Bp Benzin İstasyonu
Sanayi Eczanesi Karabağlar
5733 Sk. No:82/2-a Eski Aydın Yolu Kemal Tarım Huzurevi
Yeni Karaburun Eczanesi Karaburun
Merkez Mh İzmir Cd No
19:00 Dan Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.
Filiz Eczanesi Karşıyaka
Dedebaşı Mh. Ali Alp Böke Cd. No:107/c Nergiz Çarşı
Dikmen Eczanesi Karşıyaka
Yalı Mah 6471/5 Sk No:3/a Başkent Üni. Zübeyde Hanım Poliklinikleri Yanı Yeni
Yalı Eczanesi Karşıyaka
Bahariye Mah. Zübeyde Hanım Cad.
Alaybey Eczanesi Karşıyaka
Tuna Mh. Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Sk. No:39/a ( 6 Nolu Alaybey Sağlık Ocağı
Nif Eczanesi Kemalpaşa
134 Sk No
Özçimenli Eczanesi Kınık
Atatürk Cd No
Ayyıldız Eczanesi Menderes
Kemalpaşa Mh Atatürk Cd No
Sedef Eczanesi Menemen
Uğur Mumcu Mh 1349 Sk No
Bahadır Eczanesi Mithatpaşa
34 Sk. 3-a Göztepe So
Mordoğan Ege Eczanesi Mordoğan
Fatih Cd No
19:00 Dan Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.
Yeni Güler Eczanesi Narlıdere
Mithatpaşa Cad. No:
Erler Eczanesi Ödemiş
Zafer Mh. Şehit Turan Emeksiz Cd.
Öztuna Eczanesi Özdere
Cumhuriyet Mh İzmir Cd No
21:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.
Yılmaz Eczanesi Pınarbaşı
Pınarbaşı Meydanı No
24:00 Den Sonra- Çamdibi
Özgür Eczanesi Sarnıç
Atatürk Mh. 1045/1 Sk.
24:00 Den Sonra- Gaziemir
Ertem Eczanesi Seferihisar
Hıdırlık Mh. İnönü Cd.
Arat Eczanesi Selçuk
Atatürk Mh. Atatürk Cd.
Forbes Eczanesi Şirinyer
Forbes Cd. 5/b Sevgi
Çeşmeci Eczanesi Tire
Atatürk Mh. İstasyon Cad. No:86/1b Blok
Başak Eczanesi Torbalı
Murat Bey Mh. 3606 Sk.
Yeni Beste Eczanesi Üçyol
501 Sok. No:10/a Bahçelievler So
Doğa Eczanesi Urla
Hacı İsa Mh. Bülent Baratalı Bulvarı
Akpınar Eczanesi Yeni Foça
Mustafa Kemal Atatürk Mh. İzmir Cd. No:
24:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.
Yeni Şakran Eczanesi Yeni Şakran
Sayfiye Mh. Namık Kemal Cd.
21:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.
Nedren Eczanesi Yenişehir
Gaziler Cad. No:
Yasemin Eczanesi Yeşilyurt
Mızraklı Cd. 36/a Eski 2 Nolu S. Ocağı
24:00 Den Sonra- Basın Sitesi
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