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Yerel İzmir metroda bayıltan arıza!
Yerel

İzmir metroda bayıltan arıza!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 13:52:00 - 2023-09-22 13:54:06
İzmir metroda bayıltan arıza!

İzmir Metrosu'nda sık sık yaşanan arıza ve aksaklıklara dün bir yenisi daha eklendi. Evka 3-Fahrettin Altay arasında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, trenlerin arıza kaynaklı yavaş hareket etmesi vatandaşı çileden çıkardı.

İzmir Metrosu'nda sık sık yaşanan arıza ve aksaklıklara dün bir yenisi daha eklendi. Evka 3-Fahrettin Altay arasında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, trenlerin arıza kaynaklı yavaş hareket etmesi vatandaşı çileden çıkardı.

Sefer sürelerinin 2-3 kat uzaması üzerine istasyonlar ve trenlerdeki yoğunluktan bunalan bazı yolcular baygınlık geçirdi. Okul ve işlerine geç kalan İzmirliler isyan ederken, arızayı doğrulayan Metro A.Ş, seferlerin gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu.

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