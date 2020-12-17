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Aktüel İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı
Aktüel

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:02:55 -
İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent geneli ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda 6'sı "uyuşturucu imal ve ticareti", 9'u da "uyuşturucu kullanmak" suçundan olmak üzere 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dedektör köpek yardımıyla zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 465 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 2 tabanca, 110 mermi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

İki şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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