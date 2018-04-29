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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

3 ilde İzmir merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

29 Nisan 2018 Pazar 15:48
İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yönelik İzmir, Manisa ve Bursa'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel Hareket polisi desteği, 4 dedektör köpek ve 160 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:48
  1. Bursa
  2. İzmir
  3. Manisa
  4. Narkotik

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