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Gündem İzmir merkezli kritik FETÖ operasyonu
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İzmir merkezli kritik FETÖ operasyonu

İzmir'de, FETÖ mensubu olduğu ileri sürülen 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 04:05:00 -
İzmir merkezli kritik FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu olduğu ileri sürülen 29'u Kara Kuvvetleri, 7'si Hava Kuvvetleri, 4'ü Deniz Kuvvetleri, 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olup; 3'ü yüzbaşı, 6'sı teğmen, 7'si üsteğmen, 34'ü astsubay, 4'ü uzman çavuş rütbesinde olan 42 muazzaf asker ve 10'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 64 askeri personel ile ayrıca 14'ü aktif görevde olduğu öğrenilen 20 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Savcılık talimatıyla 84 şüphelinin gözaltına alınması için İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir ve farklı illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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