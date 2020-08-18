  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir merkezli 40 ilde dev operasyon
Gündem

İzmir merkezli 40 ilde dev operasyon

İzmir merkezli 40 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 44'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 19:24:00 -
İzmir merkezli 40 ilde dev operasyon

İzmir merkezli 40 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

44 şüpheliye düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların tamamının astsubay olduğu belirtilirken 11'inin daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiği öğrenildi.

 

Şüphelilerden bazılarının, ByLock'u kullandıkları tespit edilirken terör örgütünü yeniden canlandırmak isteyen mahrem imamlarla irtibat halinde oldukları tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bylock'tan Joe Biden çıktı: TSK'dan kokular geliyor
Gündem

Bylock'tan Joe Biden çıktı: TSK'dan kokular geliyor

Küstahça ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi darbeyle tehdit eden ABD Başkan adayı Joe Biden’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden..
İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'
Gündem

İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ortaya çıkan skandal sözlerini değerlendiren gazeteci Faruk Aktaş..
Sessizliğini sonunda bozdu! Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması
Siyaset

Sessizliğini sonunda bozdu! Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması

Yeni parti iddiaları ile gündeme gelen eski Şişi Belediye Başkanı Mustafa Saırgül'den flaş bir açıklama geldi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı