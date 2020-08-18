İzmir merkezli 40 ilde dev operasyon
İzmir merkezli 40 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 44'e yükseldi.
İzmir merkezli 40 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
44 şüpheliye düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların tamamının astsubay olduğu belirtilirken 11'inin daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiği öğrenildi.
Şüphelilerden bazılarının, ByLock'u kullandıkları tespit edilirken terör örgütünü yeniden canlandırmak isteyen mahrem imamlarla irtibat halinde oldukları tespit edildi.