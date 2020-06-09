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Aktüel

İzmir merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:43:34 -
İzmir merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu imalat ve satışı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması için İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır'da çalışma başlattı.

Eş zaman gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 385 tablet uyuşturucu hap ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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