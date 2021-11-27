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Gündem İzmir Merkezli 21 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Gündem

İzmir Merkezli 21 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

İzmir merkezli olarak 21 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, 59 şüpheliden 44’ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:27:00 - 2021-11-27 18:30:21

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak FETÖ’ye yönelik 23 Kasım sabahı eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

96 kişi yakalanmıştı

İzmir merkezli olarak 21 ilde gerçekleşen operasyonda, aralarında albay, binbaşı, üsteğmen, teğmen rütbeleri dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 14’ü muvazzaf, 46 asker ve askeri okullardan ilişiği kesilen 65 askeri öğrenci ile toplam 111 şüpheliden, aralarında 6 albay, 1 binbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen rütbesinde askerlerin de bulunduğu 96 kişi yakalanmıştı.

59 şüpheliden 44'ü tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 96 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 9’unun delil durumu, 2’sinin sağlık sorunu, 26’sının da "faydalı itirafçı" olmaları nedeniyle kolluk birimlerince serbest bırakıldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 59 şüpheliden 44’ü tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari durumda bulunan 16 şüpheliden 13’ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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