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İzmir-Manisa karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı!

İzmir-Manisa karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Yolu açmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

11 Haziran 2019 Salı 21:27
İzmir-Manisa karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı!

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu Manisa-İzmir kara yolu Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde heyelanın ardından istinat duvarı çöktü.

Dağdan inen kaya parçaları ve toprak, İzmir'den Manisa istikametine giden yolun kapanmasına neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Manisa'dan, İzmir yönüne ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada İzmir'den Manisa'ya gitmek isteyen sürücüler, otoyol ve Menemen istikametine yönlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 21:27
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. izmir
  4. manisa
  5. ulaşım

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  • UzmanUzman1 sa önce
    Umarım can kaybı yoktur

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