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İzmir lise yüzdelik dilimleri 2019

İzmir lise taban puanları 2019 İzmir lise yüzdelik dilimleri ve lise kontenjanları MEB e okul vbs tercih robotu. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasında sonra 8. Sınıf öğrencileri lise taban puanlarını araştırmaya başlamıştı. MEB LGS tercihleri 1 Temmuz 2019 itibariyle başladı. LGS tercihlerinde son tarih ise 12 Temmuz. Öğrenciler LGS 2019 puanlarına göre, lise okul tercihlerini e okul üzerinden yapacak. Liseye başlayacak öğrencileri2019 İzmir lise taban puanlarını merak ediyor. İşte İzmir Fen liseleri taban puanlari, İzmir Anadolu Liseleri taban puanları, İzmir Anadolu ve Teknik Meslek lisesi taban puanları, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019.

05 Temmuz 2019 Cuma 19:04
İzmir lise yüzdelik dilimleri 2019

İzmir lise taban puanları 2019 İzmir lise yüzdelik dilimleri ve lise kontenjanları MEB e okul vbs tercih robotu. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasında sonra 8. Sınıf öğrencileri lise taban puanlarını araştırmaya başlamıştı. MEB LGS tercihleri 1 Temmuz 2019 itibariyle başladı. LGS tercihlerinde son tarih ise 12 Temmuz. Öğrenciler LGS 2019 puanlarına göre, lise okul tercihlerini e okul üzerinden yapacak. Liseye başlayacak öğrencileri 2019 İzmir lise taban puanlarını merak ediyor. İşte İzmir Fen liseleri taban puanlari, İzmir Anadolu Liseleri taban puanları, İzmir Anadolu ve Teknik Meslek lisesi taban puanları, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019.BORNOVA / İzmir Fen LisesiFen Lisesi taban puanları.

BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi taban puanları

KONAK / Atatürk Lisesi taban puanları

KONAK / Atatürk Lisesi taban puanları

KONAK / Atatürk Lisesi taban puanları

BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi taban puanları

KONAK / İzmir Kız LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

 

Çiğli Fen Lisesi taban puanları

Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi taban puanları

Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi taban puanları

Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi taban puanları

Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi taban puanları

Ödemiş Fen Lisesi taban puanları

Karabağlar Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi taban puanları

Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi taban puanları

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi taban puanları

Bornova Yunus Emre Anadolu Lisesi taban puanları

Konak Anadolu Lisesi taban puanları

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi taban puanları

Karabağlar Anadolu Lisesi taban puanları

Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi taban puanları

Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi taban puanları

Aliağa Alp Oğuz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

Urla Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ÇİĞLİ / Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

BUCA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 19:04
  1. İzmir
  2. Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi taban puanları
  3. Karabağlar Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi taban puanları
  4. Ödemiş Fen Lisesi taban puanları
  5. Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi taban puanları
  6. Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi taban puanları
  7. Çiğli Fen Lisesi taban puanları
  8. Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
  9. Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi taban puanları
  10. Karşıyaka Cihat Kora Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
  11. Bornova Yunus Emre Anadolu Lisesi taban puanları
  12. Konak Anadolu Lisesi taban puanları
  13. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi taban puanları
  14. Karabağlar Anadolu Lisesi taban puanları
  15. Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
  16. Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları
  17. Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi taban puanları
  18. Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları
  19. Urla Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları
  20. Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

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