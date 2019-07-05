İzmir lise yüzdelik dilimleri 2019
İzmir lise taban puanları 2019 İzmir lise yüzdelik dilimleri ve lise kontenjanları MEB e okul vbs tercih robotu. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasında sonra 8. Sınıf öğrencileri lise taban puanlarını araştırmaya başlamıştı. MEB LGS tercihleri 1 Temmuz 2019 itibariyle başladı. LGS tercihlerinde son tarih ise 12 Temmuz. Öğrenciler LGS 2019 puanlarına göre, lise okul tercihlerini e okul üzerinden yapacak. Liseye başlayacak öğrencileri2019 İzmir lise taban puanlarını merak ediyor. İşte İzmir Fen liseleri taban puanlari, İzmir Anadolu Liseleri taban puanları, İzmir Anadolu ve Teknik Meslek lisesi taban puanları, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019.05 Temmuz 2019 Cuma 19:04
İzmir lise taban puanları 2019 İzmir lise yüzdelik dilimleri ve lise kontenjanları MEB e okul vbs tercih robotu. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasında sonra 8. Sınıf öğrencileri lise taban puanlarını araştırmaya başlamıştı. MEB LGS tercihleri 1 Temmuz 2019 itibariyle başladı. LGS tercihlerinde son tarih ise 12 Temmuz. Öğrenciler LGS 2019 puanlarına göre, lise okul tercihlerini e okul üzerinden yapacak. Liseye başlayacak öğrencileri 2019 İzmir lise taban puanlarını merak ediyor. İşte İzmir Fen liseleri taban puanlari, İzmir Anadolu Liseleri taban puanları, İzmir Anadolu ve Teknik Meslek lisesi taban puanları, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019.BORNOVA / İzmir Fen LisesiFen Lisesi taban puanları.
BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi taban puanları
KONAK / Atatürk Lisesi taban puanları
KONAK / Atatürk Lisesi taban puanları
KONAK / Atatürk Lisesi taban puanları
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi taban puanları
KONAK / İzmir Kız LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
Çiğli Fen Lisesi taban puanları
Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi taban puanları
Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi taban puanları
Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi taban puanları
Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi taban puanları
Ödemiş Fen Lisesi taban puanları
Karabağlar Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi taban puanları
Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi taban puanları
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi taban puanları
Bornova Yunus Emre Anadolu Lisesi taban puanları
Konak Anadolu Lisesi taban puanları
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi taban puanları
Karabağlar Anadolu Lisesi taban puanları
Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları
Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi taban puanları
Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi taban puanları
Aliağa Alp Oğuz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
Urla Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları
KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları
KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları
MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
ÇİĞLİ / Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
BUCA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları
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