İzmir lise taban puanları 2019 İzmir liseleri kontenjanları ve yüzdelik dilimleri MEB e-okul

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sınavını yaptı. İzmir'de LGS sınavına giren öğrenciler İzmir liseleri taban puanları 2019 merak ediyor. MEB 2019 LGS sınav sonuçlarını 24 Haziran'da açıklayacak. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS puanlarına göre lise tercihlerine yapacak olan öğrenciler İzmir atatürk lisesi taban puanı 2019, İzmir Anadolu liseleri taban puanları, İzmir Fen lisesi taban puanları, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları, İzmir Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek liseleri taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte İzmir liseleri taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları MEB e-okul.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Karaman liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İzmir sağlık meslek lisesi puanları, izmir anadolu lisesi taban puanı, İzmir adrese dayalı liseler, Bornova Anadolu Lisesi taban puanları, Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi taban puanları, Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi taban puanları, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi taban puanları... İşte İzmir lise yüzdelik dilimleri 2019.

BORNOVA / İzmir Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi taban puanları

KONAK / Atatürk Lisesi taban puanları

KONAK / Atatürk Lisesi taban puanları

KONAK / Atatürk Lisesi taban puanları

BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi taban puanları

KONAK / İzmir Kız LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi taban puanları

GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi taban puanları

BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi taban puanları

BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi taban puanları

KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi taban puanları

ÖDEMİŞ / Ödemiş Fen Lisesi taban puanları

KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi taban puanları

MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi taban puanları

KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

BORNOVA / Yunus Emre Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

BORNOVA / Yunus Emre Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

KONAK / Konak Anadolu Lisesi taban puanları

GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi taban puanları

KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi taban puanları

KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi taban puanları

BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi taban puanları

TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi taban puanları

ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ÇİĞLİ / Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

BUCA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

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