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Yerel İzmir Körfezine düşen yıldırım böyle görüntülendi
Yerel

İzmir Körfezine düşen yıldırım böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-11-12 07:52:00 -

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış devam ederken, şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. İzmir Körfezine yıldırım düşme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur sürüyor.

Sağanak yağış beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri de peşinde getirirken, kentin ayrı noktalarında meydana gelen şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

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