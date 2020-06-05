İzmir kokuyor CHP'li Tunç Soyer izliyor

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde 1 yıllık görev süresini doldurdu. Aradan geçen bir yıllık dönemde kentin cadde ve sokaklarında sık sık bisiklet üzerinde boy gösteren Soyer, trafik pis koku, altyapı eksikliği gibi kentin kronikleşmiş sorunlarına seyirci kalmayı tercih edince İzmir yine kaderi ile baş başa kaldı.

Termometrelerin gün içinde 40 derece sınırını zorladığı İzmir'de Harmandalı Çöp Depolama Alanından hakim rüzgarların etkisi ile birlikte etrafa yayılan ağır çöp kokusu, kentin üzerine kabus gibi çöktü. Durum böyle olunca pis kokunun en çok hissedildiği Çiğli, Karşıyaka ve Bayraklı gibi ilçelerde oturan vatandaşlar sıcak yaz günlerinde balkonlarında oturamaz, kapı pencere açamaz hale geldi. Harmandalından yayılan ağır çöp kokusuna bir de iç körfezden ve başta Meles olmak üzere kentin çeşitli kesimlerindeki dere yataklarından yayılan kokularında eklenmesi ile birlikte İzmir yine bildik pis koku sorununun esiri oldu.

Her yerden hissediliyor

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Harmandalı çöplüğünden yayılan pis kokunun sadece Karşıyaka ve Çiğli'de değil tüm İzmir'de hissedildiğini söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in seçim meydanlarında İzmirlilere 'Pis koku problemini bitireceğiz' sözü verdiğini hatırlatan Boztepe; "Maalesef sayın başkanın kampanya sürecinde verdiği sözler seçim meydanlarında kaldı. Aradan 1 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen başta pis koku olmak üzere altyapı eksikliği, kent içi trafik keşmekeşi gibi kronikleşmiş sorunların çözümüne ilişkin hiçbir adım atılmadı. Sayın Başkanın en iyi yaptığı iki şey var. Biri Çav Bella şarkısı eşliğinde zıplamak, dans etmek diğeri de kentin kronikleşmiş sorunlarına seyirci kalarak dere yataklarından, Harmandalı çöplüğünden ve iç körfezden etrafa pis koku yayılmasına seyirci kalmak. Bunlar sayın başkanın geride bıraktığı 1 yıllık belediye başkanlığı döneminde en iyi yaptığı şeyler diyebiliriz.

Sadece izledi ve dans etti. İzmir'i ve İzmirlileri pis kokuya mahkum etti. Allah İzmir'i tez zamanda Soyer çiftinden kurtarsın" dedi. Soyer'in sık sık sosyal medyada otobüs üstünde zıplarken bisikletle kentin cadde ve sokaklarında tur atarken görüntüler paylaştığını hatırlatan Boztepe; "Maalesef Başkan Soyer ve eşi güzelim kenti sirke çevirdi. Harmandalı çöplüğündeki pis koku İzmirlileri evlerine mahkum etmişken, insanlar sıcak yaz günlerinde balkonlarında dahi oturamazken kendisi bu sorunları nasıl çözerim diye kafa patlatacağına üstü açık otobüslerde dans etmeyi, kentin cadde ve sokaklarında bisikleti ile tur atmayı tercih ediyor. İzmir'e ve İzmirliye yazık oluyor" diye konuştu.

Vahşi depolamaya devam

Harmandalı Çöplüğünde değişen bir şey olmadığını, çöp kamyonlarının yine Harmandalı sokaklarında çöp sularını yerlere döke döke yol aldığını hatırlatan Boztepe; şöyle konuştu;

"Sayın başkan geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Meclis toplantısını Harmandalı'nda yapacağını duyurmuştu. Bu açıklamasının ardından meclis üyelerine sırf 'Oradaki vahşi depolama sorununu çözdüm' demek için Harmandalı'na yüzlerce kamyon toprak serdirdi. Fakat maalesef başarılı olamadı. Buyursun gelsin Harmandalı Çöplüğüne birlikte gidelim. Eskiden 80 olan ortalama yaşam süresi şimdi 55-60'lara düştü. Yazıktır günahtır."